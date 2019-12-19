Овсяная диета «Новая»: минус 11 см в талии и 10 кг веса за 7–14 дней

Способов похудения придумано столько, что одно лишь их перечисление заняло бы несколько дней. Но несмотря на это одна проблема остается животрепещущей — большинству хочется сбрасывать вес хочется с минимальными ограничениями в еде и без мучений в тренировочных залах. И как можно меньше времени уделять разным диетическим ритуалам. Ведь работу и повседневные дела никто не отменял, а любые нововведения этот ресурс неизменно отнимают.

Выход — найти метод похудения, который комфортно встраивается в привычный ежедневный режим. Питание должно покрывать потребности организма в энергии, блюда — быть простыми, без фантастических денежных затрат, готовиться за пару минут. А результат желательно видеть уже через неделю, максимум — через две. Разумеется, здоровье и самочувствие в процессе работы над собой хочется сохранить. И все это, оказывается, реально выполнить с овсяной диетой «Новая».

Уже по невзыскательному названию ясно, что рацион, на котором предстоит провести несколько дней (или недель), включает популярный кисломолочный продукт и кашу из геркулеса. При всей своей дешевизне это вполне полноценная пища — проверено. Она содержит растительный и животный белки, клетчатку, углеводы, необходимые минералы и витамины. Овсянка еще и обеспечивает длительное чувство сытости, то есть, голодовка исключена по определению.

К этому спартанскому меню полагается ежедневная порция фруктов или овощей: сырых, около 50 г. на каждый прием. Годятся почти все, кроме бананов, винограда и фиников. В них очень много сахара. Почти от всех напитков кроме воды и чая придется отказаться. Это большой плюс — экономия денег и времени. Зато чай можно употреблять черный, зеленый, травяной или делать комбинированный из чего душа пожелает. Но без сахара. Соль тоже потребуется убрать подальше, ведь она задерживает в организме воду и провоцирует ложный аппетит. От масла, специй — отказаться.

Ежедневный рацион

В сутки предусмотрено 3 основных приема пищи: завтрак, обед и ужин. Каждый день необходимо варить овсяную кашу по такому рецепту: 250 г. геркулесовых хлопьев залить 2 ст. холодной воды, довести до кипения на медленном огне и готовить 20 минут. В конце варки можно добавить в кастрюлю 3–4 ст. л. обезжиренного молока.

Всего должно получиться около 450 г. каши. Ее желательно сразу поделить на равные порции и есть в одно и то же время, дополняя овощным салатом или фруктом. Через 2 часа после завтрака, обеда и ужина необходимо выпивать по стакану кефира жирностью не больше 1,5%. В напиток можно добавлять измельченную свежую зелень, часть разрешенных фруктов или овощей. Употреблять чай нужно либо за 30 минут до основной еды, либо через 1 час после нее. По желанию в него можно добавлять 1 ч. л. лимонного сока. Если кислотность желудка высокая, цитрус можно заменить молотой корицей. Воды в день необходимо выпивать не меньше 1,5 л: обычной, без газа.

Меню на день:

утром: стакан воды;

через полчаса: тарелка каши, салат из шинкованной капусты;

перекус: кефир с 1 ст. л. тертой моркови;

днем: каша, зеленое яблоко;

полдник: кефир;

вечером: каша, салат из сырой свеклы;

на ночь: кефир с 1 ч. л. измельченной петрушки.

Результаты и рекомендации

Овсянка и кефир бережно очищают кишечник от всего лишнего, стимулируют выведение отеков, ускоряют метаболизм. Все поступающие калории тут же тратятся. Недостающую энергию организм черпает из накопленных подкожных запасов.

Соблюдать диету требуется 7 дней минимум. Вес на таком питании тает стремительно. Потерять можно до 10 кг. Точное количество сброшенных килограммов индивидуально. Все знают, что тучные люди худеют быстрее. Стройным же девушкам придется придерживаться диеты более продолжительный срок — до 2 недель. Но это — для особо стойких.

За весь период следования диете «Новая» можно потерять до 10 кг веса и до 11 см в талии.

Бедра, ноги, руки и другие части тела также убавятся в объемах, контуры тела станут четкими, кожа в проблемным местах подтянется и окрепнет. Спортивные тренировки на время лучше отложить, так как после них может появиться физическая слабость и головокружение. Можно просто побольше ходить пешком на свежем воздухе. Набрасываться на еду после диеты нельзя, иначе вес быстро вернется. Запретные продукты следует возвращать по одному в день, ограничивать жиры.

Диета «Новая» не рекомендована в период грудного вскармливания и беременности, в детском, подростковом, пожилом возрасте, после простудных, инфекционных заболеваний и травм, операций. Противопоказания: острые и хронические заболевания ЖКТ, диабет.

Необходима консультация врача!